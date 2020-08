LdC : la fierté d'Anthony Lopes

La suite après cette publicité

Mercredi soir, l'OL a affronté le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Gones se sont inclinés 3 à 0 et ont été éliminés après un très joli parcours. Après la rencontre, les Lyonnais étaient à la fois déçus mais fiers à l'image d'Anthony Lopes.

«On a pas lâché ce qu'on a réussi à créer. Ce groupe peut être fier de son parcours, de ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de garder ce qui a été bon pour faire une grande saison parce qu'il ne reste que le championnat cette année. On va essayer de montrer un beau visage, le même qu'en Ligue des Champions, et avancer tous ensemble. Ce qu'on a fait pendant deux mois. On ne va pas s'arrêter là et on va continuer.» Puis il a eu des mots pour les supporters. «J'espère qu'on les a rendu fier avec notre parcours, même si ça a été compliqué. On a pu partager ça à distance via les réseaux sociaux. Toute la ville était derrière nous et ça nous a touché. On espère avoir rendu fier ce peuple parce qu'il le mérite. J'espère qu'on va continuer à vivre ses émotions tous ensemble». Rendez-vous donc le 28 août prochain face à Dijon en L1 !