Mercato : le Real Madrid pose deux conditions pour signer Kylian Mbappé

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire n'est pas finie. Depuis des années, le Français, qui n'a jamais caché que le club espagnol le faisait rêver, et les Madrilènes sont liés. Ils étaient même proches de s'unir cet été 2022. Tout semblait bien parti mais KM7 a finalement décidé de faire machine arrière et de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, lui qui était initialement libre. Une énorme déception pour Florentino Pérez, qui a mouillé le maillot pour le faire signer, et les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu.

L'avenir de Mbappé relancé

On pensait alors que les portes du Real Madrid seraient définitivement fermées pour Mbappé, dont l'attitude n'a pas du tout été appréciée au sein de la Casa Blanca et plus largement en Espagne. Mais finalement, un retour de flamme n'est pas à exclure. Tout d'abord, Madrid a été cité comme la priorité du champion du monde 2018 il y a quelques semaines lorsque Marca et plusieurs médias sérieux ont annoncé qu'il avait des envies d'ailleurs. Le joueur de 23 ans, qui estime avoir été trahi par sa direction, souhaitait s'en aller. Il a démenti cela plusieurs jours après, mais les doutes persistent à son sujet.

D'autant que Luis Campos, conseiller football du PSG et proche de KM7, a entrouvert la porte à un futur départ cette semaine. « Kylian Mbappé au Real Madrid ? Je l'ai rencontré quand il avait 14 ans. Nous avons une relation forte. Je n’ai pas uniquement une relation professionnelle avec lui, nous avons également noué une relation d’amitié, comme c’est le cas avec de nombreux autres joueurs. La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. A Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas.»

Le Real Madrid est prêt à le pardonner à deux conditions

Hier, The Athletic en a remis une couche en révélant que le Paris Saint-Germain ne serait pas fermé à une vente du crack de Bondy, dont le contrat prend fin en 2024 et qui a une option pour étendre son bail jusqu'en 2025. Le média anglais a ajouté que les Merengues seraient toujours sur le coup. Une information plus ou moins confirmée par Defensa Central ce jeudi. La publication espagnole explique qu'en privé, Florentino Pérez assure qu'il pourrait pardonner à Kylian Mbappé. Toutefois, le président madrilène souhaiterait poser deux conditions au joueur pour le faire signer.

Tout d'abord, Florentino Pérez estime qu'il ne doit pas y avoir de star ou de joueur au-dessus du club à Madrid. Il ne veut pas d'une diva. KM7 devra donc se conformer aux règles du club en ce qui concerne les opérations marketing et publicitaires. On sait que le Français est très attaché à son image et qu'il n'hésite pas à aller au front pour défendre ses intérêts comme il l'a fait au sujet des droits à l'image des Bleus. Deuxième condition : il n'aura pas un salaire en or comme au PSG, où il touchera 630 millions d'euros si jamais il va au bout de son contrat. Au sein de la Casa Blanca, il devrait respecter la grille salariale du club et surtout ne pas se plaindre de la proposition faite par le club. Si ces deux conditions sont respectées, alors le Real Madrid acceptera de le recruter. Mbappé est prévenu !