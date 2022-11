Mercato : le PSG serait prêt à vendre Kylian Mbappé l'été prochain !

La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison 2022/2023, Kylian Mbappé est en feu. Auteur de 12 buts en 14 matches de Ligue 1, l’international français (61 sélections, 31 réalisations) cartonne aussi avec les Bleus en Coupe du Monde (3 buts inscrits en 2 rencontres). Co-meilleur buteur provisoire du Mondial qatari, le Bondynois n’a visiblement pas été affecté par tous les bruits de couloir circulant à son sujet depuis des mois, notamment concernant son avenir. Avant de s’envoler pour le Qatar, le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait enflammé la scène médiatique. Après l’évocation de ses relations fraîches avec Neymar, Mbappé avait été annoncé sur le départ en raison des promesses non tenues par le club de la capitale.

Le joueur a eu beau démentir ces informations, le reste de la presse européenne a été très loin d’être convaincu. Pour preuve, Marca n’a pas hésité à poser la question à Nasser Al-Khelaïfi. « Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de prolonger son contrat et nous sommes tous contents », avait alors déclaré le patron du PSG. De son côté, Christophe Galtier jurait au quotidien madrilène que Mbappé était très heureux à Paris et qu’il n’y avait aucune raison de le voir plier bagage. « Quand un joueur est heureux dans un club, il n’a aucune raison de s’en aller. Pour être heureux, il faut profiter. À partir du moment où le joueur profite sur le terrain et sent qu’il est dans une équipe qui peut gagner et être compétitive face aux grands défis, il n’a aucune raison de partir. (…) Je vais vous poser une question : s’il est heureux, pourquoi Kylian ne serait pas là la saison prochaine ? »

Le Real Madrid toujours à l'affût

Mais les plus taquins n’auront pas manqué la petite déclaration récente de Luis Campos, conseiller football du PSG, mais surtout homme de confiance de Mbappé. « La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas », avait-il indiqué à la radio Cadena COPE. De quoi installer le doute ? Pour The Athletic, il se pourrait bien que le PSG change son fusil d’épaule.

Pour rappel, Mbappé est lié aux Rouge et bleu jusqu’en 2024 et peut décider d’activer (ou non) une année optionnelle (jusqu’en 2025). Or si ses griefs contre le PSG se confirment, il serait surprenant de le voir activer cette option. Selon le média britannique, les dirigeants parisiens en sont conscients et après avoir évité un départ du joueur libre de tout contrat, ces derniers seraient désormais prêts à tirer bénéfice d’une éventuelle vente en 2023. Mais même à un an du terme du bail de Mbappé, il faudra y mettre le prix. Mais qui pourra mettre autant d’argent sur la table ? The Athletic l’assure, le Real Madrid est toujours intéressé par Mbappé malgré l’humiliation subie en 2022.