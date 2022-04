Premier League : Liverpool bat Newcastle et maintient la pression sur Manchester City

Pour lancer de la meilleure des manières cette 35e journée, la Premier League nous offrait ce samedi après-midi une rencontre alléchante à St James' Park entre Newcastle et Liverpool. Neuvièmes avec 43 points au coup d'envoi, les Magpies, qui restaient sur une série de quatre victoires, voulaient créer la surprise pour conforter leur place et poursuivre leur bonne passe. Mais en face, les Reds, deuxièmes avec un petit point de retard sur Manchester City, devaient absolument s'imposer pour mettre la pression sur des Citizens qui défieront Leeds dans la soirée (18h30). Si Eddie Howe partait sur un 4-3-3 avec Saint-Maximin en pointe, Jurgen Klöpp pouvait lui compter sur un trio Diaz-Jota-Mané aux avant-postes, toujours dans un 4-3-3 classique.

Dans une belle ambiance à St James' Park, les Reds prenaient logiquement le contrôle des débats. Diogo Jota allumait par exemple la première mèche d'un enchaînement non cadré (5e) avant cette tentative de Van Dijk au-dessus (10e). Mais globalement, le jeu de Liverpool penchait beaucoup à droite avec un Luis Diaz toujours aussi actif. Et justement, c'est de ce côté que venait l'ouverture du score des Reds. Après une récupération musclée mais dans les règles de Milner sur Schär, Henderson décalait sur Keïta qui sollicitait Jota pour un une-deux. Après avoir crocheté Dubravka, le Guinéen finissait le travail (19e, 0-1). Derrière, les joueurs de Jürgen Klopp gardaient cette maîtrise et Mané (34e) ou Jota (41e) manquaient le break alors que le but d'Almiron était refusé pour un hors-jeu (39e).

Service minimum pour les Reds à cause d'un grand Dubravka

Juste avant la pause, Milner n'était lui aussi pas très loin du deuxième but de Liverpool avec cette reprise qui passait de peu à côté (42e). Après une première période plutôt tranquille, les visiteurs se retrouvaient donc devant à la pause, d'une seule longueur. En deuxième période, les fans des Magpies attendaient forcément plus de leur équipe, mais ils allaient être bien déçus. Car le second acte était bien moins intéressant des deux côtés, Newcastle n'arrivant pas à réagir et Liverpool étant bien moins dangereux. Il fallait attendre l'heure de jeu pour revoir une opportunité puisque Mané tentait sa chance sans cadrer (63e). En face, les changements d'Eddie How (Schär pour Lascelles, Willock pour Wood) ne changeaient pas grand-chose.

Jürgen Klopp lui répondait d'ailleurs un peu plus tard en lançant Fabinho à la place de Henderson et Salah à la place de Mané (69e). Suffisant pour apporter un petit plus sur le plan offensif mais Dubravka était très vigilant dans son but, comme sur cette tentative à bout portant de Jota (73e). La réponse de Newcastle arrivait ensuite avec ce superbe arrêt d'Alisson devant Wood, finalement signé hors-jeu (77e). De l'autre coté, Jota voulait vraiment inscrire son but avec une nouvelle frappe, mais Dubravka était encore là (79e). Les filets ne tremblaient pas en seconde période malgré une opportunité pour Guimaraes (87e) et une occasion de Salah (90e), et Liverpool conservait ce petit avantage pour s'imposer logiquement 1-0. Une victoire qui offrait provisoirement la première place aux Reds au classement, avant le match Leeds-Manchester City. Les Magpies ne quittent pas le neuvième rang, pour le moment.