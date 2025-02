OM : Medhi Benatia en colère face à l’hypocrisie en interne

Deuxième de Ligue 1, l’OM réalise pour le moment un exercice 2024/2025 bien au-dessus du précédent. Pour parvenir à une telle amélioration, les têtes pensantes du club marseillais ont changé beaucoup de choses, de l’effectif à l’entraîneur. Nommé directeur du football des pensionnaires du Vélodrome en janvier, Medhi Benatia n’est pas étranger à ces grands bouleversements, lui qui a rallié le Vieux-Port en 2023. Interviewé par L’Équipe, le Marocain a eu l’occasion de longuement se confier sur les fonctions qu’il occupe depuis deux ans. Si d’un point de vue extérieur, les actions menées par l’ancien défenseur central sont positives pour l’écurie phocéenne, tout ne semble néanmoins pas si simple à l’OM. Medhi Benatia a notamment dénoncé les relations entretenues avec d’autres membres de la direction, qu’il juge hypocrites.

« Si j’écoute les gens, je suis parano, je me fais des films toute la nuit. Je n’ai pas le temps de me faire des films, je ne dors pas la nuit. L’eau du robinet qui coule à Marseille, elle est bonne, non ? Mais dans l’eau, il doit y avoir quelque chose de spécial, car des gens qui arrivent dans certaines fonctions à l’OM, après un mois et demi, ils se sentent pousser des ailes. Étant donné que moi, je suis radical dans ma façon de faire les choses, ces gens ne te disent pas en face : "Oh pourquoi il me dit ça ?" Ils font semblant d’avoir compris et derrière, ils vont te casser, t’empêcher de travailler. Aujourd’hui, l’OM, cela fait rêver beaucoup de personnes. Moi, je ne rêve pas. J’aspire à aller en Ligue des champions, et le jour où je partirai, me dire : "Voilà, j’ai pris ce club-là dans ces conditions, j’ai sacrifié deux, trois ans de ma vie, sûrement pas plus, pour remettre le club à ce niveau-là. Vous êtes contents, pas contents ? Croyez-moi, j’ai fait le maximum tous les jours." Je n’aurais pas laissé des gens interférer dans le sportif. J’ai essayé de ramener des collaborateurs, comme ça ne correspondait pas avec ce qu’ils voulaient, ça a toujours mis du temps. Et les messages passés à la presse… Je n’étais pas la personne qu’ils auraient voulu voir aux commandes de ce projet-là. Chacun a le droit de le dire au propriétaire : "J’aurais voulu un autre directeur sportif." Mais ils ne le font pas, ils agissent toujours par-derrière. Je ne supporte pas cela. »