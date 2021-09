Jack Wishere va s'entraîner avec Arsenal

Jack Wilshere est désormais sans club. Son contrat à Bournemouth en Championship n'a pas été renouvelé et le voilà libre. À 29 ans, il doit se trouver un nouveau challenge, lui qui fut un grand espoir d'Arsenal et de l'Angleterre il y a quelques années. En parlant de son club formateur, il est de retour à l'entraînement avec les Gunners, qui lui ont ouvert les portes le temps qu'il trouve un accord avec une nouvelle équipe. Mikel Arteta s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

«Nous discutons avec Jack pour comprendre ce dont il a besoin, ce qu'il recherche. C'est une personne et un joueur qui a un énorme respect pour tout le monde, pas seulement les joueurs ou les fans, mais tout le personnel ici et nous sommes prêts à l'aider autant que possible. Il le sait » explique l'entraîneur espagnol, excluant cependant la possibilité de le faire signer. « Je n'irais pas plus loin. Ce que je dis, c'est que nous sommes en conversation avec lui pour comprendre ce dont il a besoin et comment nous pouvons l'aider. C'est tout.»