David Silva met un terme à sa carrière !

Victime d’une nouvelle grave blessure, David Silva a décidé de dire stop à l’âge de 37 ans. Passé par le Valence FC avant de rejoindre Manchester City pour la majeure partie de sa carrière et de terminer celle-ci par une expérience du côté de la Real Sociedad, l’international espagnol (125 sélections, 35 buts, 32 passes décisives) aura également été l’un des grands artisans des plus belles heures de la Roja.

Durant sa longue carrière, il aura notamment remporté la Coup du Monde (2010), l’Euro (2008 et 2012), mais aussi la Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) ou encore la FA Cup (2011, 2019). Un palmarès digne des plus grands. Une patte gauche qui aura marqué plus d’un esprit…

