CdM 2022, EdF : Juninho encense Ousmane Dembélé

L'ailier ambidextre du FC Barcelone, Ousmane Dembélé (25 ans), enchaîne les matches et est en confiance depuis le début de saison avec le FC Barcelone, que ce soit dans le jeu ou en termes de statistiques : 5 buts et 8 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues. Une forme physique qui lui a valu une place de titulaire avec l'équipe de France pour le premier match du Mondial au Qatar, contre l'Australie (4-1). Des prestations qui plaisent à Juninho, l'ancien milieu de Lyon et consultant pour RMC aujourd'hui.

« Combien de sélections ont un joueur comme Dembélé sur le côté ? Peut-être le Brésil avec Vinicius mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment une force incroyable. C'est un joueur qui a eu pas mal de problèmes au début de sa carrière, avec des transferts énormes aussi. J'espère qu'il a plus de maturité aujourd'hui mais le talent du joueur m'impressionne. De voir un joueur qui utilise le pied droit comme le pied gauche, c'est très rare. J'aime beaucoup, c'est un joueur énorme. »

