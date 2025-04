Dunkerque-PSG : les compositions officielles

Place aux demi-finales de la Coupe de France. Dunkerque accueille le PSG à Villeneuve-d’Ascq à la Décathlon Arena, stade habituel du LOSC (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 21h10). Forcément, le PSG, toujours invaincu dans les compétitions nationales cette saison, s’avance en immense favori face au club de Ligue 2 en course pour la montée dans l’élite mais qui reste sur trois défaites d’affilée, sa pire série de la saison.

Pour cette rencontre, Luis Enrique enregistre un forfait de dernière minute puisque Khvicha Kvaratskhelia est malade et manque à l’appel tout comme Lee, Mbaye et Tenas. Safonov enchaîne dans le but parisien avec Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Nuno Mendes en défense. Au milieu, Zaïre-Emery accompagne Vitinha et Neves alors que devant Dembélé est soutenu par Doué et Barcola. En face, Luis Castro, privé de Raghouber, reste fidèle à son 4-1-4-1 avec une défense centrale constituée de Sanganté et Sasso. Kondo est aligné à gauche, préféré à Abner. Au milieu, Skytta et Bardeli seront épaulés par Queriros. Devant, Courtet est titulaire.

Les compositions officielles :

Dunkerque : Jaouen - Georgen, Sanganté, Sasso, Kondo - Queiros - Al Saad, Skytta, Bardeli, Yassine - Courtet.

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery- Doué, Dembélé, Barcola.