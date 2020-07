Real Madrid : Gareth Bale ne veut plus être appelé par Zinedine Zidane

Ce dimanche soir, la bande à Zinedine Zidane va jouer la dernière journée du championnat espagnol auréolée d'un titre de champion. Fêté par le vestiaire et par ses joueurs, l'entraîneur français conserve tout de même un petit souci : Gareth Bale. En effet, les relations entre le Gallois et le Tricolore n'ont jamais été au beau fixe et ont même plusieurs fois atteint le point de non-retour. On a pu observer, sur les photos du titre, où Zidane était porté en héros, Bale regarder de loin.

Ce dimanche soir donc, la Casa Blanca se déplace sur le terrain de Leganés, mais ce sera sans l'ancien joueur de Tottenham (31 ans). Selon plusieurs informations en Espagne, dont As, ce serait le joueur lui-même, qui aurait demandé à ne pas être convoqué et donc ne pas faire ses adieux à la Liga, puisqu'il est plus que probable qu'il quittera la capitale espagnole cet été. Il n'est pas le premier à user de cette technique puisque James Rodriguez avait déjà tenté cette approche.

L'ex-Spur considère que son coach lui manque de respect et surtout de considération puisqu'il n'a pas joué une seule minute sur les six dernières rencontres, confrontations capitales pour le titre de champion, rappelons-le remporté par Zidane. Difficile donc de donner tort au technicien hexagonal. Contacté par le média, le Real Madrid a bien évidemment nié tout cela tandis que dans l'entourage du joueur, on a préféré rester silencieux, laissant donc planer le doute...