OL : Romain Faivre veut aller à Lorient !

Comme nous vous le révélions dès le début de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais veut se débarrasser de Romain Faivre. N’entrant pas vraiment dans les plans de Laurent Blanc et disposant d’un confortable salaire, le milieu offensif doit se contenter d’un très faible temps de jeu.

De quoi donner un peu plus de poids à un départ de l’ancien Brestois cet hiver, recruté, rappelons le plus de 18 M€.

Parmi les nombreux clubs évoqués ces derniers jours pour le n°15 lyonnais, Lorient. Une piste sérieuse et qui a les faveurs du joueur formé à Monaco qui souhaite de son côté rejoindre les Merlus qui vont perdre Dango Ouattara. Seul problème et il est de taille, l’OL ne veut entendre parler que d’un transfert sec et non d’un prêt. Et Lorient n’a pas vraiment les moyens de s’aligner sur le salaire de Romain Faivre, également suivi par le LOSC.

