Mercato : l’OL veut faire du ménage au milieu de terrain !

On pensait que l’OL allait mieux après la victoire à Brest (2-4). Mais force est de constater que le club rhodanien version Laurent Blanc est malade et l’a prouvé en perdant dans les dernières minutes face à Clermont après un match insipide (0-1). L’ancien coach du PSG n’a d’ailleurs rien arrangé depuis son arrivée et tient pour le moment l’un des pires départs d’un coach de l’Olympique Lyonnais. Si la défense est renforcée par l’arrivée de l’expérimenté, mais vieillissant, Dejan Lovren, le septuple champion de France doit repenser tout son milieu de terrain.

En effet, en coulisse, Laurent Blanc s’agace de l’absence d’équilibre de son effectif dans ce secteur de jeu. Si le recrutement d’une sentinelle serait la bienvenue, il manque aussi et surtout des créateurs pour l’ex-sélectionneur des Bleus. Pourtant, à y regarder de plus près, ce secteur de jeu de l’OL est plutôt fourni. Outre Houssem Aouar, qui avait retrouvé la confiance et un poste de titulaire depuis l’arrivée de Blanc à l’OL, Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde sont censés le faire. Seul problème, ils n’ont trouvé grâce aux yeux du technicien de 57 ans, guère plus convaincu par les jeunes talents du club (El Arouch en premier lieu), où seul Rayan Cherki est utilisé avec plus ou moins de succès.

Faivre et Reine-Adélaïde poussés vers la sortie !

Dès lors, Bruno Cheyrou va devoir s’atteler à trouver une porte de sortie pour les deux hommes, qui n’ont clairement pas l’intention de partir. Recruté il y a un an à Brest contre un chèque de 18 M€, l’ancien Monégasque n’est que l’ombre de lui-même depuis qu’il a débarqué sur les bords du Rhône. Avec seulement 3 buts et une passe décisive en 28 matches toutes compétitions confondues, le bilan est famélique pour un joueur qui rêvait d’équipe de France à son arrivée à l’OL. Remplaçant la plupart du temps, ses rares titularisations ou entrées en jeu ces derniers mois n’ont pas soulevé les foules. Reste à savoir qui pourra relancer le natif d’Asnières-sur-Seine, dont la cote a fondu comme neige au soleil en quelques mois, lui que l’on annonçait à l’AC Milan avant sa signature à Lyon.

Concernant Jeff Reine-Adélaïde, la situation sportive est relativement similaire à celle de Faivre. Cantonné à un rôle de remplaçant comme face à Clermont dimanche dernier (3 minutes de temps de jeu), le transfert le plus cher de l’histoire de l’Angers SCO (24 M€) n’avait pas la confiance de Peter Bosz et ne l’a pas plus depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Un départ serait clairement apprécié par la direction de l’OL selon nos informations. Mais du côté du joueur, pas question d’envisager un départ de la cité rhodanienne. Ce dernier, d’ailleurs récemment cambriolé alors qu’il disputait un match amical fin décembre face à Monza, estime qu’il a les moyens d’apporter quelque chose à l’OL et entend bien le prouver dès qu’il en aura l’occasion.

Bruno Cheyrou, l’homme fort du mercato de l’OL, a donc du pain sur la planche, lui qui travaille en parallèle sur l’arrivée d’un latéral droit pour concurrencer Malo Gusto et surtout d’une sentinelle au profil très athlétique capable d’équilibrer un peu plus le milieu de terrain. D’ici là, Lyon, qui n’est que 8e du classement de Ligue 1 à 12 points du podium de la Ligue 1 et d’une possible qualification en Ligue des Champions, va devoir redresser rapidement la barre. Cela passe par une qualification face au FC Metz en Coupe de France mais aussi par une victoire à Nantes mercredi prochain.