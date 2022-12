Ligue 1 : l’OL retrouve le chemin du succès à Brest

La suite après cette publicité

«Si on regarde la soirée, elle est très négative bien sûr. Il faut passer par ces moments, les vivre pour essayer d’avoir une réaction positive le 28, car c’est le match le plus important. Le match référence, c’est le 28 décembre et quel que ce soit le résultat du soir, j’aurais dit la même chose». Par ces mots, prononcés au sortir d’une défaite face à Monza, il y a six jours, à l’occasion de son 5e et dernier match de préparation de l’hiver, Laurent Blanc donnait rendez-vous à ses joueurs, ce soir, au stade Francis-Le-Blé de Brest, où l’OL était attendu avec un autre visage. Un Olympique Lyonnais 8e, à 15 points de la Ligue des champions, pour le moment promise aux Lensois (2e). Et qui était privé de trois latéraux au statut de titulaire face au 17e de Ligue 1 : Malo Gusto et Henrique, blessés en toute fin de préparation et Nicolas Tagliafico, tout récent champion du monde avec l’Argentine.

Un doute subsistait. Dès les premiers instants, la défense expérimentale de l’OL, avec le jeune Saël Kumbedi (17 ans) aligné côté droit, une charnière Diomandé-Lukeba et Da Silva titularisé à gauche, laissait des espaces aux locaux. Pétard mouillé. La première offensive brestoise n’aboutissait pas. Et Lyon prenait le jeu à son compte. Déroulait même. Rayan Cherki tentait sa chance le premier. Numéro 10 du soir, l’espoir de tout un peuple envoyait une frappe lointaine qui fusait sur la pelouse détrempée de Francis-Le-Blé et obligeait Marco Bizot à une intervention main droite (3e). Après une combinaison avec Lacazette dans la surface, Tetê forçait le gardien néerlandais à une intervention au pied (6e). Au quart d’heure de jeu, le centre de Cherki, déposé sur la tête de Lacazette, ne trouvait pas de fin heureuse (15e). Celle-ci venait du pied du même 'Lacaz’, qui offrait à Maxence Caqueret, 22 ans, son premier but en Ligue 1, à l’occasion de sa 83e apparition (0-1, 21e).

À lire

Brest - OL : les compositions officielles

Cherki et Lacazette ne laissent aucun espoir à Brest

Timide jusque-là, le Stade Brestois 29 attendait l’ouverture du score lyonnaise pour réagir. Et manquait l’égalisation d’un cheveu. Lancé côté droit, Honorat déposait un centre précis au point de penalty, où Steve Mounié, seul face au but ouvert, choisissait un extérieur du droit taclé très compliqué et manquait le cadre (23e). La réaction bretonne arrivait finalement du pied de Mathias Pereira Lage, qui sur un coup franc plein axe profitait d’une déviation malheureuse de Karl Toko-Ekambi pour tromper la vigilance d’Anthony Lopes (1-1, 29e). Entreprenant, Rayan Cherki remettait Lyon en ordre de marche. Servi par Maxence Caqueret, le jeune numéro 18, muet depuis plus d’un an, effaçait Lilian Brassier à l’entrée de la surface et trouait Marco Bizot d’un tir du gauche puissant (1-2, 32e). Et Lyon enfonçait le clou sur penalty lorsque Brendan Chardonnet jouait les gardiens dans sa surface. Alexandre Lacazette ne tremblait pas et donnait deux longueurs d’avance aux Lyonnais. Contre-pied parfait de l’ancien Gunner face au gardien spécialiste de l’exercice (1-3, 35e).

Au retour des vestiaires, Lyon ne relâchait pas ses efforts. Habile au centre, Toko Ekambi trouvait Tetê, qui seul au second poteau inscrivait un 4e but (1-4, 48e). Dans le (très) dur, les Finistériens réagissaient par à-coups. Comme sur cette tête de Steve Mounié, qui rebondissait sur le haut de la transversale de Lopes (53e). Décalé par l’ancien Lyonnais Islam Slimani, Franck Honorat était ensuite tout proche de réduire l’écart, mais le sacrifice de Da Silva était payant (68e). Malheureux par deux fois, Steve Mounié faisait finalement se lever les supporters présents, habile de la tête sur un corner frappé par Del Castillo (2-4, 73e). Dans la continuité, Toko Ekambi était privé d’un doublé, la faute à Marco Bizot, héroïque sur cette envolée (74e). Malgré le sursaut initié par Mounié, Brest ne parvenait pas à contrecarrer la gestion lyonnaise. L’OL (8e) retrouvait son football et le chemin du succès à Brest (17e).