AS Monaco : Wissam Ben Yedder, une disette qui inquiète

Un podium 100% français. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé de découvrir le top 10 des buteurs de Ligue 1 en activité. Edinson Cavani (138 buts) parti, Jimmy Briand (100 buts) a pris la place de numéro un dans ce classement particulier. Il est suivi par Kylian Mbappé (92 buts) et Wissam Ben Yedder (88 buts). Mais ce dernier, talonné par Florian Thauvin (84 buts), est un peu moins en verve cette saison. Tout le contraire de l'an dernier, où il avait performé dès son arrivée sur le Rocher.

Bien aidé par son acolyte Islam Slimani, WBY avait enchaîné les buts et il avait terminé l'exercice 2019-20 avec 19 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Ce qui avait forcément attisé les convoitises. Consciente de cela, l'ASM était prête à écouter les offres à partir de 40 millions d'euros. Finalement, le club princier a gardé l'international français sous contrat jusqu'en 2024. Mais l'avant-centre de 30 ans est moins décisif cette saison. Muet lors des trois premiers matches, il avait ouvert finalement son compteur but lors de la quatrième journée face à Rennes (défaite 2-1, 19 septembre).

7 buts dont 4 pénaltys cette saison

Puis, il a marqué un doublé le match suivant face à Strasbourg (victoire 3-2, 27 septembre). On se disait alors que la machine Ben Yedder était lancée. Mais depuis le 27 septembre, le Français n'a plus été buteur dans le jeu. En effet, il a transformé quatre pénaltys. Le premier face à Montpellier (7e journée, 18 octobre), puis les autres face à l'OL (8e journée, 25 octobre), Bordeaux (9e journée, 1er novembre) et l'OM (14e journée, 12 décembre). Il a ensuite terminé l'année 2020 avec trois matches sans trouver le chemin des filets. Mais le joueur, qui a été positif à la covid-19 il y a quelques semaines, gardait confiance.

«Je vais essayer de bien me reposer et revenir encore plus fort. J'aurais préféré de ne pas avoir le Covid, qui m'a éloigné de l'équipe de France et de Monaco. Je me fixe l'objectif d'être plus fort. Je n'ai pas de limite. Je veux donner le maximum et prendre du plaisir en jouant au football (sur la deuxième partie de saison)». Mais lors des deux premiers matches joués en 2021, face à Lorient et Angers, le natif de Sarcelles a été à nouveau muet. Depuis le choc face aux Phocéens en décembre, WBY a enchaîné cinq matches sans trouver le chemin des filets. Son bilan actuel est donc de 7 buts, dont 4 pénaltys cette saison. Inquiétant quand on sait ce dont est capable l'ancien Toulousain.

Kovac ne lâche pas Ben Yedder

Et si l'ASM peut notamment compter sur Kevin Volland (4 buts lors de ses 4 derniers matches) durant sa période de disette, Niko Kovac soutient son attaquant qui a tout de même délivré quatre passes décisives depuis le début du championnat. «Wissam est notre capitaine, nous essayons de l’aider pour retrouver le chemin des filets. C’est un buteur, c’est évident qu’il souhaite marquer. Je lui explique aussi que c’est en partie grâce à lui si Kevin est performant. Il court beaucoup et se donne pour l’équipe. Vous serez peut être étonnés mais selon moi c’était le meilleur match de Wissam cette saison face à Angers, surtout dans l’apport défensif. Il a joué un rôle important lors de cette victoire. Selon moi, un buteur ne sert pas qu’à marquer. C’est le premier défenseur et il l’a très bien compris. Il va marquer d’ici peu, je n’ai pas de doute là-dessus».

Il a ensuite ajouté : «je ne peux pas dire qu’il est heureux parce qu’il ne marque pas, mais il n’est pas abattu non plus. Il est très sérieux à l’entraînement, il donne toujours le meilleur de lui-même. C’est un grand professionnel. Il nous aide à chaque rencontre, nous sommes un groupe. On gagne ensemble, on perd ensemble, nous ne retenons pas seulement les performances individuelles». Il aura l'occasion de se relancer demain face à Montpellier lors de la vingtième journée du championnat de France.