Ligue 1 : le top 10 des meilleurs buteurs en activité

Le roi des buteurs du championnat de France, Edinson Cavani (138 buts), ayant quitté la Ligue 1 l'été dernier, le top 10 des meilleurs buteurs de L1 en activité a été profondément remanié d'autant que Loïc Rémy (71 buts) est lui aussi parti tenter sa chance en Turquie. Et à la tête de ce classement, on retrouve l'un des attaquants les plus expérimentés de L1, Jimmy Briand.

Avec 100 buts inscrits en 457 matches, l'ancien international tricolore aujourd'hui âgé de 35 ans est au crépuscule de sa carrière. Tout le contraire de Kylian Mbappé. À 22 ans, le natif de Bondy totalise déjà 92 buts... en seulement 130 matches de championnat de France. Le champion du monde 2018 devrait rapidement détrôner Briand et récupérer un nouveau trophée honorifique à son tableau de chasse.

3 attaquants de l'OM et 2 de Saint-Etienne dans le top 10

Wissam Ben Yedder complète le podium. Le serial buteur de l'AS Monaco a marqué 88 buts en 198 matches parmi l'élite. Viennent ensuite les deux stars de l'OM, Florian Thauvin (84 buts en 238 matches) et Dimitri Payet (82 buts en 415 matches). Le club phocéen, qui dispose d'une équipe très expérimentée, peut se targuer d'être la formation de ce top 10 la mieux représentée avec 3 attaquants. En effet, Valère Germain trône au 9e rang avec 54 buts inscrits en 236 matches de L1. Pas mal pour un attaquant autant décrié.

Autre attaquant à la carrière compliquée, Nolan Roux. L'avant-centre du Nîmes Olympique se place 6e du classement des meilleurs buteurs de L1 en activité avec 73 buts. Le duo offensif des Verts Romain Hamouma (56 buts)-Wahbi Khazri (53 buts) complète le classement, tout comme Andy Delort (54 buts) qui s'éclate à Montpellier comme l'attestent ses 8 buts déjà inscrits depuis l'entame de la saison qui lui permettent d'être 4e au classement des buteurs de L1 sur la saison en cours.