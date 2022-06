Inter : Romelu Lukaku arrive ce soir !

Après son retour raté à Chelsea (8 buts en 26 matches de Premier League), Romelu Lukaku (29 ans) va revenir à l’Inter Milan. Un an après l’avoir vendu aux Blues en échange de 115 M€, les Nerazzurri vont payer 8 M€ plus 2 M€ de bonus pour le prêt du Belge.

Et visiblement, le buteur doit arriver ce mardi dans la capitale lombarde. « Quand Lukaku arrive-t-il ? Je crois que c’est ce soir », a indiqué le directeur sportif intériste Beppe Marotta dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Relancé ensuite sur le dossier Dybala, le dirigeant s’est montré plus évasif. « Et Dybala ? On verra ». Patience.