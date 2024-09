Ligue des Nations : l’Angleterre déroule en Irlande, la Géorgie corrige la République Tchèque

Ce samedi après-midi, suite de la Ligue des Nations avec la première journée du groupe B. Une première journée qui débutait par un séduisant derby Irlande-Angleterre à l’Aviva Stadium de Dublin. Un premier test pour la formation anglaise, finaliste du dernier Euro et désormais entrainée par Lee Carsley depuis le départ de Gareth Southgate. Le nouveau sélectionneur britannique misait sur une composition dans la continuité des derniers matches. Jack Grealish, absent à l’Euro, faisait son grand retour dans le onze. Et c’était forcément un match particulier pour lui tout comme pour Declan Rice. Les deux joueurs, d’origine irlandaise, évoluaient sous les couleurs des Boys in Green avant de changer de sélection. Forcément, les supporters ne l’ont pas oublié et ces derniers déployaient des banderoles contre les deux joueurs au moment des hymnes («Les serpents sont de retour» pouvait-on lire sur l’une d’entre elle). Côté terrain, la rencontre tournait largement à l’avantage de l’Angleterre qui trouvait rapidement la faille.

La suite après cette publicité

Et comme symbole, c’est Declan Rice qui ouvrait la marque. Le milieu anglais d’Arsenal récupérait le cuir dans la surface et envoyait une frappe dans la lucarne droite du gardien irlandais qui ne pouvait rien faire (1-0, 11e). De quoi parfaitement lancer les siens dans cette rencontre. Dominée, l’Irlande ne parvenait pas à relever la tête et courait après le ballon. L’Angleterre profitait de sa domination pour faire le break rapidement par un but de… Jack Grealish. L’attaquant de Manchester City, comme Declan Rice et malgré les sifflets du stade, était à la réception d’un joli mouvement collectif (2-0, 26e). Un but qui venait récompenser la bonne entame de match.

À lire

Angleterre, Ligue des Nations : le retour remarqué du banni Jack Grealish

La Géorgie corrige la République Tchèque

Au retour des vestiaires, les Three Lions géraient tranquillement leur avance sans être inquiétés. Malgré quelques occasions de part et d’autres, le score ne bougera plus. Dans l’autre match du groupe B, la Géorgie de Willy Sagnol affrontait la République Tchèque. Après son Euro intéressant, le onze de Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze espérait confirmer. Et ça a été le cas avec une large victoire acquise au retour des vestiaires. Après le premier but sur penalty de Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikautadze et Kochorashvili ont trouvé la faille. Lukas Kalvach a réduit l’écart en fin de rencontre pour la République Tchèque.

La suite après cette publicité

Dans la Ligue C, l’Arménie affrontait la Lettonie et la formation arménienne n’a pas tremblé dans ce match. L’équipe de Oleksandr Petrakov s’est imposée 4-1 grâce notamment à un but de Eduard Spertsyan, le milieu pisté cet été par le RC Lens. De quoi bien commencer sa campagne de qualification, surtout après le nul entre les Iles Féroé et Macédoine du Nord. Enfin, dans la Ligue D, la Moldavie s’est imposée face à Malte (2-0) et prend la tête de sa poule. Les prochaines rencontres de ces Ligues auront lieu ce mercredi.

Ligue A

Géorgie 4-1 République Tchèque (Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikautadze, Kochorashvili / Kalvach)

4-1 République Tchèque (Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mikautadze, Kochorashvili / Kalvach) Irlande 0-2 Angleterre (Rice, Grealish)

La suite après cette publicité

Ligue B

Arménie 4-1 Lettonie (Bichakhchyan, Dubra CSC, Zelarayan, Spertsyan / Harutyunyan)

Ligue D