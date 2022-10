Serie A : Christian Kouamé sauve la Fiorentina à Lecce

Suite et fin de la 10ème journée de Serie A ce lundi soir avec la réception de la Fiorentina, au Stadio Comunale Via del Mare de Lecce. Peu avant la pause, alors que la Viola n'avait tenté qu'un seul tir, le promu Lecce a ouvert le score grâce à Assan Ceesay sur une passe de Joan González (42e). Cependant, au retour des vestiaires, les joueurs de Vincenzo Italiano n'ont pas tardé à réagir avec l'égalisation de Christian Kouamé sur une offrande d'Arthur Cabral (48e). Malgré une nette domination dans le second acte, les Toscans n'ont pas réussi à définitivement se mettre à l'abri. La défense de Lecce, dans laquelle on retrouve le Français Samuel Umtiti de nouveau titulaire, a tenu bon pendant une majorité de la rencontre. Le défenseur Antonino Gallo s'est néanmoins fait expulser dans le temps additionnel, écopant coup sur coup de deux cartons jaunes pour de vilaines fautes (90e+3, 90e+5). Les deux équipes se sont donc serrées la main sur un score de parité (1-1).

La suite après cette publicité

Avec ce pont pris, Lecce fait de bonnes affaires et s'éloigne de la zone rouge, en confortant sa 16ème place. La Fiorentina continue de voyager en plein brouillard avec une maigre 13ème position au classement du championnat. Le weekend prochain, dans le cadre de la 11ème journée de Serie A, la Viola accueillera l'Inter Milan, tandis que les Salentini iront à Bologne.