Barça : la réponse sèche de Xavi sur Mbappé

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé fait la Une des médias espagnols. Depuis son refus de prolonger au PSG, les rumeurs l’envoyant à nouveau au Real Madrid sont nombreuses. Si le Français venait à rejoindre la Casa Blanca, ce serait un renfort de taille qui risque de faire mal au concurrent direct, le FC Barcelone.

Dans les colonnes de Marca, Xavi Hernandez a été interrogé sur l’arrivée possible de Mbappé au Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien espagnol n’est pas intéressé par l’actualité madrilène. «Nous avons toujours le plus grand respect pour Madrid et le club sera sûrement renforcé avec Kylian Mbappé, mais cela ne m’intéresse pas ni ne me concerne.»

