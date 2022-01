L'OL active la piste Romain Faivre !

Alors que le départ de Bruno Guimarães du côté de Newcastle se précise de plus en plus, l'Olympique Lyonnais s'active d'ores et déjà pour réinvestir l'argent qu'il pourrait obtenir de ce transfert plutôt inattendu. En effet, selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, la vente du Brésilien chez les Magpies devrait rapporter entre 40 € à 42 M€ aux dirigeants rhodaniens, et ce sans parler des 10 millions d'euros de bonus également prévus pour cette possible transaction.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, l'OL souhaite accélérer sur cette fin de mercato hivernal et aurait ainsi activé la piste menant à Romain Faivre, actuellement sous les couleurs du Stade Brestois. L'international Espoirs âgé de 23 ans, longtemps pisté par l'AC Milan, est aujourd'hui une cible prioritaire pour le club lyonnais et les discussions entre les différentes parties sont ainsi sur le point de s'intensifier comme indique L'Equipe. Alors que le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi déclarait récemment son intention de garder l'ailier gaucher (sauf en cas d'offre suffisante), l'offensive de l'OL pourrait donc bien changer la donne. A noter que la valeur marchande du joueur est estimée à 13 millions d'euros. Affaire à suivre mais la fin du mercato lyonnais s'annonce bouillant.