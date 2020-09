Gonzalo Higuaín n'est plus un joueur de la Juventus

La Vieille Dame vient de le dévoiler : le contrat de Pipita vient d'être rompu à l'amiable. Débarqué avec un statut de serial buteur à l'été 2016 en provenance de Naples, l'Argentin de 32 ans avait perdu du crédit au fil des années, notamment du fait de son incapacité à marquer dans les grands rendez-vous (européens surtout).

La suite après cette publicité

Prêté six mois au Milan d'août 2018 à janvier 2019, puis à Chelsea de janvier à juin 2019, Gonzalo Higuaín a traversé la saison passée comme une âme en peine (8 buts en championnat contre 36 en 2015/2016). Il quitte donc ce jour la formations turinoise à un an de l'échéance de son contrat et pourrait prendre la route de la MLS. Pour le remplacer, la formation d'Andrea Pirlo devrait miser sur Edin Dzeko ou Luis Suarez.