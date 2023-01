L’OL veut s’offrir Tiémoué Bakayoko !

Le mercato de l’Olympique Lyonnais pourrait prendre une autre tournure d’ici ce mardi soir. Avec les grosses difficultés sur le plan sportif et cette 9e place, la direction lyonnaise a décidé d’accélérer sur le marché des transferts. D’abord en se séparant de Toko-Ekambi, de Tetê, de Jeff-Reine Adélaïde ou encore Malo Gusto. Ensuite, en se renforçant dans le secteur offensif et en enregistrant les arrivées de Amin Sarr et probablement celle de l’attaquant Jeffinho. Mais depuis le début du mercato, Laurent Blanc réclame une sentinelle capable de jouer devant la défense.

Récemment, Jean-Michel Aulas annonçait tenter de trouver un profil intéressant sur le marché, mais surtout un profil qui apporterait réellement à l’effectif. Laurent Blanc voulait en priorité un défenseur central et un milieu défensif. Dejan Lovren est arrivé, mais pour le milieu défensif, c’est compliqué, parce qu’on veut un joueur supérieur à ce que l’on a. Mais on va casser une partie de notre tirelire pour réussir ce mercato avec John (Textor), et nous relancer, déclarait-il. Et selon les informations de L’Équipe, l’OL a jeté son dévolu sur Tiémoué Bakayoko.

L’entourage du joueur pas au courant

Le milieu de terrain international français (1 sélection) qui appartient à toujours à Chelsea n’a jamais confirmé sa très bonne saison avec l’AS Monaco en 2016-2017. Après avoir enchaîné des prêts deux saisons à Milan, à Naples et même à l’AS Monaco, le joueur de 28 ans pourrait donc retrouver la Ligue 1, du côté de l’OL cette fois-ci. Le quotidien français précise que la direction lyonnaise a déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Proche de Cremonese il y a quelques heures, l’intérêt de l’OL aurait tout changé.

Selon nos informations, les représentants du joueur n’ont pas eu de nouvelles récentes de la part de l’OL dans ce dossier. Les prochaines heures devraient donc permettre d’y voir plus clair. Mais un retour en Ligue 1 pourrait permettre à Tiémoué Bakayoko de retrouver du rythme puisqu’il n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison sous les couleurs de l’AC Milan.