Euro, EdF : le cas Antoine Griezmann divise Rothen et Dugarry

En difficulté depuis le début de l’Euro 2024 et très loin de son rendement habituel, Antoine Griezmann vit une aventure compliquée outre-Rhin. Ces dernières heures, plusieurs sources affirmaient même que le joueur de l’Atlético de Madrid pourrait débuter sur le banc face à l’Espagne, adversaire des Bleus pour la demi-finale. Un scénario qui a cependant eu le mérite de diviser Jérôme Rothen et Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Pour l’ancien milieu passé par Monaco et le PSG, Grizou n’est pas responsable de tout. «Faut-il mettre Griezmann sur le banc ? Non parce que pour moi, il n’y a pas de remplaçant. Les remplaçants, parce qu’il y a quand même un groupe élargi, ont montré leurs limites en termes d’efficacité. Je veux bien qu’on me dise que le problème d’efficacité c’est Antoine Griezmann. Ok, pas de problème», a tout d’abord lancé l’intéressé avant d’ajouter.

«Sauf que j’ai vu des attaquants et des milieux de terrain, Rabiot en fait aussi partie parce qu’il est peut-être très bon défensivement et ils le sont tous les Tchouaméni, Kanté, Rabiot ou Camavinga qui a été très bon sur le dernier match contre le Portugal. Les défenseurs, ils sont très bons, le gardien c’est un monstre, on est ok. Après, en termes d’efficacité, il y a les attaquants dans le dernier geste et là les milieux de terrain ne peuvent rien faire». Des propos très éloignés de ceux tenus par Dugarry, plutôt favorable au fait de voir le Tricolore sortir du onze de départ. «Griezmann aujourd’hui, malheureusement, sa chance, il l’a eue. Au bout d’un moment, on est dans une demi-finale contre un adversaire qui nous est, à la base, supérieur. Il va falloir trouver des solutions pour enfin marquer des buts. Griezmann a eu sa chance dans un poste, peut-être dans un registre qui n’était pas le sien, il n’avait qu’à se plaindre ou à jouer différemment, je ne sais pas. C’est comme ça… Il a eu sa chance et n’a pas su la saisir. Tant pis pour lui. Si c’est pour le remettre à droite, ce n’est pas la peine. Mettons Dembélé». Réponse ce mardi à 21 heures…