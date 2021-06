Amical : l'Italie facile contre la République Tchèque

Les sélections poursuivent leur préparation pour l'Euro 2020 alors que le tournoi approche à grands pas. Ce vendredi soir, l'Italie affrontait la République Tchèque, une semaine après avoir tranquillement disposé de Saint-Marin (7-0). Les Italiens ont une fois de plus souffert d'aucune contestation dans cette partie en s'imposant aisément contre les Tchèques (4-0). La sélection de Roberto Mancini, organisée dans son 4-3-3, a fait la différence grâce à Ciro Immobile (23e) puis Nicolo Barella (42e) en première période.

Lorenzo Insigne (66e) et Domenico Berardi (73e) ont ensuite fini le travail et aggravé la marque pour l'Italie, qui enchaîne donc un deuxième match sans encaisser de buts. La Squadra Azzurra, qui a outrageusement dominé cette rencontre (63% de possession, 7 tirs cadrés à 1), fait le plein de confiance avant de rentrer dans le vif du sujet contre la Turquie, vendredi (21h) en ouverture de l'Euro 2020. A noter que ce vendredi soir, la Slovénie de Josip Ilicic (doublé) a largement battu Gibraltar (6-0) et que l'Islande est allée gagner aux Iles Féroés (1-0).