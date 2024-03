Manchester United : un joueur jugé pour conduite sous gaz hilarant

En prêt cette saison à Ipswich Town par Manchester United, Brandon Williams est embarqué dans une mauvaise affaire. L’arrière gauche a été entendu par la justice hier pour un excès de vitesse en conduite. Le joueur de 23 ans est soupçonné d’être impliqué dans un accident de voiture à 120 km/h, mais il nie toute accusation. Des témoins affirment surtout avoir vu Brandon Williams prendre du protoxyde d’azote dans des ballons alors qu’il était dans sa voiture, ce qu’a de nouveau nié le joueur comme le rapporte The Sun.

Le protoxyde d’azote est un vrai fléau dans le football et notamment en Angleterre. De nombreux joueurs ont été vus inhaler ce gaz toxique ces dernières années. Il est devenu un médicament contrôlé de classe C et les clubs de foot testent désormais régulièrement les joueurs, notamment lors des visites médicales.