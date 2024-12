L’OL lance un sérieux avertissement au PSG

Il y a un an, l’Olympique Lyonnais était au bord du gouffre. Après un début de saison catastrophique et des changements d’entraîneurs, puisque Laurent Blanc, Jean-François Vulliez (intérimaire) et Fabio Grosso s’étaient succédés sur le banc des Gones; les pensionnaires du Groupama Stadium, confiés à Pierre Sage à la fin du mois de novembre 2023, pointaient à la dernière place du classement de la Ligue 1. En effet, le bilan n’était pas fameux puisqu’ils n’étaient parvenus à prendre que 7 petits points en 14 journées (1 victoire, 4 nuls et 9 défaites). Il faut dire qu’ils avaient la pire défense de la ligue, avec 16 buts encaissés, et la deuxième plus mauvaise attaque, avec seulement 11 buts marqués.

L’OL montre un nouveau visage

Mais les Rhodaniens ont réussi une incroyable remontada et se sont même qualifiés en fin de saison pour la campagne 2024-25 de la Ligue Europa. Revenu de très loin, puisqu’il avait un pied en Ligue 2 une bonne partie de la saison dernière, le club présidé par John Textor est reparti de l’avant cette saison. Si les Lyonnais doivent toujours régler leurs soucis avec la DNCG, sportivement, ils affichent un meilleur visage. Après 14 journées, ils pointent à la cinquième place du classement avec 25 points au compteur (7 victoires, 4 nuls et 3 défaites). Ils arrivent également à bien jongler entre les diverses compétitions, puisqu’ils sont en quatrième position et assurés d’être au moins barragistes en Ligue Europa (4 victoires, 1 nul et 1 défaite).

La victoire d’hier soir face à l’Eintracht Francfort (3-2) a été précieuse pour les coéquipiers de Corentin Tolisso. Elle a été acquise avec la manière, puisque l’OL a produit de belles choses au niveau du jeu. Le tout en affichant un bel état d’esprit, malgré deux buts encaissés. Heureux hier soir, Pierre Sage avait toujours le sourire ce vendredi au moment de se présenter face à la presse pour évoquer le choc de dimanche soir face au PSG. «Francfort, ce n’est pas la seule grosse équipe battue par l’OL mais elle était vraiment forte. L’adversaire qui vient est d’un calibre égal voire supérieur, je pense. Ce sera un bon test avec cet état de fatigue avancé et 48h de récupération en moins.»

Le PSG est prévenu

Ce qui ne l’empêche pas de rêver plus grand avec son équipe, prête à ajouter le PSG à son tableau de chasse. «Ce n’est jamais le moment pour jouer le Paris Saint-Germain. Ils sont premiers du championnat. On va y aller avec de l’ambition. Il faudra à la fois être performant quand on a le ballon et les pousser dans leurs retranchements mais aussi être efficace défensivement. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs tactiques que l’année passée lors de la finale de la coupe de France et le match chez eux. Ils ont une grosse force offensive, collective et individuelle. Leur match de mardi était une mise en lumière de ce que Paris est capable de faire. Ils se créent des actions et des occasions et peuvent être efficaces.»

Il poursuit : «quand nous, on se posait des questions sur notre capacité à conclure nos actions, on a réussi à régler ça donc eux aussi vont parvenir à le régler. Il faudra éviter tous types de trous d’air et ça demande beaucoup de concentration. Il faudra avoir la meilleure version de nous-mêmes.» Alexandre Lacazette est plutôt d’accord avec ça. «On ne va pas trouver d’excuse de fatigue avant le match. On aura moins de récupération qu’eux mais on était au courant du calendrier. Paris reste Paris. Pas besoin d’en dire plus sur ce qu’ils représentent en France. C’est une grosse équipe avec de grands joueurs. On doit rester concentrés sur nous-mêmes et faire ce qu’on a à faire.» Il faudra notamment s’appuyer sur la force collective ou encore un état d’esprit conquérant.

Une équipe lyonnaise en confiance

Ce qui est totalement différent de l’an dernier, où Lyon était au fond du trou. «On profite du moment présent quand on a de bons résultats même si je ne sens pas de grands changements dans le vestiaire. Tout comme quand les résultats étaient moins bons, il n’y avait pas de stress. Le groupe vit bien, on reste nous-mêmes. On écoute davantage le coach et les consignes. On a progressé au niveau de l’efficacité devant le but même si on peut encore mieux faire. On savait que ça allait tourner et c’est ce qui se passe. On tente plus de choses, car on a plus de confiance. Le groupe est bien, on a de meilleurs résultats donc c’est plus simple de tenter des choses», assure le Général. Architecte de cette équipe, Pierre Sage est ravi de voir ses idées prendre forme à Lyon.

«On arrive à gagner un peu de terrain auprès des suiveurs du foot. Quand on arrive à rendre les gens heureux, c’est qu’on parvient à faire notre mission. Dimanche le test sera remis en cause car on a 48 heures de moins de récupération que notre adversaire. On a fait de gros efforts notamment sur les courses à haute intensité. Malick Fofana a par exemple effectué plus de 400 mètres de sprint hier, ce qui est assez énorme (…) Quand on a été mené 3-1 contre Strasbourg et qu’on a gagné 4-3 au final, ça a été un déclic. On a cru qu’on allait retomber sur les mêmes scénarios que l’année dernière. Ensuite, on a su mieux maîtriser nos matches. Il faut accepter que nos adversaires puissent prendre de la vitesse quand on défend très haut. Hier, on a su être performant dans la gestion des espaces.» Il espère que son équipe sera tout aussi performante dimanche soir au Parc des Princes. L’occasion de montrer que le patient OL est totalement guéri.

