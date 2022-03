JT Foot Mercato : le Real Madrid a fait un choix entre Erling Haaland et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ça sent très mauvais pour Roman Abramovitch !

Roman Abramovitch est sous le feu des projecteurs depuis le début de la guerre en Ukraine, et le patron de Chelsea est poussé vers la sortie par les autorités ces derniers jours. Le propriétaire russe possède des parts très importantes dans une entreprise sidérurgique, Evraz, qui fabrique les tanks envoyés en Ukraine par l'armée russe. Une implication qui pourrait lui faire perdre le club dont il est propriétaire depuis juin 2003. L'homme d'affaires a déjà fixé un prix XXL selon le Daily Mail, puisqu'il réclame pas moins de 3 milliards de livres, soit 3,6 milliards d'euros.

Le Real Madrid préfère sacrifier Erling Haaland pour signer Kylian Mbappé

Le club madrilène rêve d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland, mais si le Real doit offrir les mêmes sommes que propose le PSG pour recruter le numéro 7 parisien, les dirigeants espagnols ne pourraient pas tout faire. Selon la presse sur place, les Merengues auraient tranché : tout miser sur l'international français quitte à passer à côté du Norvégien. En renonçant au recrutement du cyborg, le Real aurait donc la marge nécessaire pour offrir à Mbappé les 50 millions d'euros nets proposés par le PSG.

Ferran Torres tient à faire taire les critiques

Pointé du doigt ces derniers temps pour son manque de réalisme face au but, Ferran Torres l'attaquant du Barça a tenu à répondre aux critiques à son sujet, dans des propos relayés par Marca. «Vous êtes tous focalisés sur le but, mais ça ne fait pas tout. J'apporte ma contribution à l'équipe. C'est vrai que je suis un joueur d'attaque, mais il y'a d'autres facteurs comme aider défensivement, faire des passes décisives, bien s'entendre avec ses partenaires. C'est important. Je suis tranquille? Je suis sur le bon chemin. Les buts, ce sont des séries. Parfois ça rentre, parfois non. Il faut être régulier, rester tranquille mentalement. Il faut être positif».