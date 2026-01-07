Mario Balotelli va jouer en D2 émiratie

Libre de tout contrat depuis son passage express au Genoa la saison passée (6 matches, 0 but), Mario Balotelli va poursuivre sa carrière au Moyen-Orient. Sky Italie assure en effet que l’attaquant de 35 ans va débarquer à Dubaï.

Le média transalpin assure que le joueur va signer un contrat de deux ans et demi avec le club d’Al Ittifaq FC. La formation émiratie évolue en deuxième division. Balotelli doit s’envoler vendredi pour Dubaï et devrait être autorisé à jouer à partir du 12 janvier.