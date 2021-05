Espagne : Aymeric Laporte réagit à sa sélection

Ce lundi, Luis Enrique était attendu de pied ferme. Le sélectionneur de l'Espagne a dévoilé la liste des joueurs retenus pour participer au prochain championnat d'Europe. Et l'ancien coach du Barça a réservé quelques surprises, lui qui a convoqué 24 joueurs alors qu'il pouvait aller jusqu'à 26 et qui s'est passé de Sergio Ramos, trop juste. Luis Enrique a aussi annoncé la présence d'Aymeric Laporte.

La suite après cette publicité

Le défenseur de Manchester City, récemment naturalisé espagnol, a livré ses premières impressions sur Twitter. «Merci à tous pour vos messages de soutien. Tout le monde le sait, la situation est ce qu'elle est, et je suis très honoré et très fier d'avoir la confiance du sélectionneur de la sélection espagnole. On se voit là-bas j'espère. Bonne chance et suerte à tous», a-t-il écrit en plaçant les drapeaux de l'Espagne et de la France.