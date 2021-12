Lorient : Loïc Féry conforte Christophe Pélissier

16e de Ligue 1 avec 15 points, Lorient reste sur une série six défaites consécutives en championnat. De quoi inquiéter Christophe Pélisser et son staff ? Loïc Fery, président des Merlus, a tenu à rassurer son entraîneur et lui a réaffirmé sa confiance dans un entretien accordé à Ouest-France.

«Le coach n’est pas menacé en cas de mauvais résultat à Metz. Personne ne joue sa tête dimanche. Christophe Pélissier, avec qui j’échange très fréquemment, sera l’entraîneur du FCL jusqu’à la fin de saison, car j’ai confiance totale dans le fait que lui et son staff ont les ressources et les capacités pour amener ce groupe de joueurs à se maintenir. C’est un staff expérimenté, qui nous a fait monter en L1, qui nous a déjà maintenus l’an dernier. Les joueurs sont totalement derrière le coach. Il y a des choses encourageantes. Ai-je fixé un objectif de points d’ici à la trêve ou janvier ? Non. On a un objectif de fin de saison, qui est de faire mieux que l’année dernière. Je considère qu’avec nos moyens, on a la capacité de se relever de cette mauvaise passe et j’ai confiance dans l’équipe en place pour le faire», a-t-il déclaré.