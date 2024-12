Ajax : Chuba Akpom ouvre la porte à la Ligue 1 !

Il n’est pas simple d’être une recrue offensive à l’Ajax Amsterdam depuis 18 mois. George Mikautadze, qui a évolué durant six mois dans la cité amstellodamoise pendant 6 mois en 2023 en est le meilleur exemple. L’attaquant géorgien désormais à l’OL, qui avait choisi l’Ajax au sortir de belles performances avec le FC Metz, avait jeté l’éponge au bout de 6 mois pour revenir… en Moselle. La situation de Chuba Akpom arrivé à la même période n’est pas simple non plus bien que très différente.

Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 25 matches d’Eredivisie pour sa première saison aux Pays-Bas, l’attaquant international espoir anglais d’origine nigériane connaît un exercice 2024-25 plus contrasté. Son bilan comptable n’est pas fameux (6 buts en 25 matches toutes compétitions confondues), mais il s’explique parfaitement puisque le numéro 9 de formation est "sacrifié" par Francesco Farioli qui l’utilise régulièrement sur les ailes, que ce soit à gauche ou à droite d’ailleurs.

Chuba Akpom ne dirait pas non à la Ligue 1

L’ancien coach de Nice est bien conscient des sacrifices que cela demande à son joueur et n’a pas manqué de lui rendre hommage il y a quelques jours. « Je dois remercier Akpom du fond du cœur. Il donne tout pour l’équipe, dans un poste auquel il n’est pas habitué. Il ne se plaint pas, il est toujours là pour l’équipe. Que puis-je demander de plus ? » S’il ne se plaint pas, le meilleur joueur du Championship en 2023 avec Middlesbrough est avant tout un buteur, bien qu’il soit à l’aise aussi dans un poste de milieu offensif derrière l’attaquant.

A 29 ans et après avoir écumé de nombreux clubs anglais (Arsenal, Brentford, Coventry, Nottingham Forest, Brighton et Hull City) et bourlingué un peu partout en Europe (Saint Trond en Belgique, PAOK Salonique en Grèce), Chuba Akpom rêve de retrouver un poste de numéro 9 et est désormais enclin à être prêté. Selon nos informations, il ne serait pas contre une expérience en Ligue 1, lui qui avait été à deux doigts de signer au RC Lens durant l’été 2023. Le club artésien, qui cherche désespérément un voire deux renforts offensifs cet hiver en prêt, pourrait être attentif à la situation du joueur qui a marqué 21 buts en 58 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’Ajax. À Rennes, Lille, Nice, voire à Nantes ou Saint-Étienne, il pourrait en être de même. Les courtisans sont en tout cas prévenus.