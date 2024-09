FC Barcelone : la presse espagnole se lâche sur Marc-André ter Stegen

Pour son retour en Ligue des champions, le FC Barcelone avait atterri en Principauté avec pas mal d’ambitions. Malgré le recrutement XXL du rival merengue, les Blaugranas se présentaient à Monaco avec le statut de leader séduisant de Liga. Mais le vent d’optimisme créé par Hansi Flick s’est fracassé sur le Rocher. Battus 2 buts à 1, les Blaugranas ont vécu une sacrée désillusion. Une défaite qui risque de hanter Marc-André ter Stegen.

Le portier allemand a entamé cette saison 2024/2025 avec un nouveau statut : celui de capitaine du Barça et de portier numéro 1 de son équipe nationale. Mais hier, sa boulette a coûté cher aux Catalans. Auteur d’une passe ratée à destination d’Éric Garcia, le gardien a provoqué l’expulsion de son coéquipier. Très vite réduit à dix, le Barça n’a jamais su se remettre de ce handicap. À l’issue de la rencontre, Ter Stegen tentait de se justifier.

Le débat Ter Stegen est ouvert

« On ne s’est pas bien compris avec Éric, je me sens mal pour lui. Cela ne doit pas arriver, que ce soit moi ou lui, mais c’est le football. C’est une défaite qui fait mal. C’est compliqué de jouer 80 minutes à 10. » Quelques minutes plus tard, Hansi Flick refusait d’accabler son capitaine. « Je vais regarder le côté positif. Nous avons essayé de défendre en équipe et d’attaquer en équipe et nous avons eu des occasions. Mais aujourd’hui, ils méritaient de gagner 2-1, nous devons l’accepter. » Une mansuétude dont n’a pas vraiment fait preuve la presse espagnole. Dans ses colonnes, Mundo Deportivo n’a pas été tendre. « Une passe envenimée pour Eric Garcia a conditionné le match parce que le Barça s’est retrouvé à 10. Il n’a pas bougé sur le but du 1-0. Il a dû être vigilant par la suite, mais chaque action (de Monaco) provoquait une attaque cardiaque. Sur le but du 1-2, ils ont tiré sur lui, mais il n’a pas repoussé le tir. Ça n’a pas été sa meilleure soirée. »

De son côté, Sport n’a toujours pas compris cette passe hasardeuse. « Au-delà de savoir s’il est plus ou moins coupable sur le carton rouge reçu par Eric, il a pris trop de risques avec cette passe. En deuxième période, il a fait de bons arrêts, même s’il n’a pas pu éviter le 2-1, un but sur lequel il a été très vite battu. » Pour Relevo, « un ter Stegen erratique gâche les débuts en Ligue des champions. L’expulsion d’Éric Garcia à la 10ᵉ minute, à la suite d’une sortie précipitée du gardien, a conditionné tout le match. » Enfin, quand Marca parle de «suicide Culé en ligue des Champions», AS ouvre le débat avec ter Stegen. « Ses erreurs à Monaco ouvrent un débat qui a été tabou à Barcelone pendant des années. Il se trouve sur toutes les photos des dépressions européennes les plus compliquées ». Ter Stegen va devoir rapidement réagir.