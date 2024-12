OL : Georges Mikautadze avait une mauvaise habitude…

Recruté par l’Olympique Lyonnais pour près de 19 M€, l’attaquant Georges Mikautadze (24 ans) n’a pas mis longtemps avant de dire oui à son club de cœur. Et si l’international géorgien (35 sélections, 16 buts) a terminé l’année 2024 en faisant forte impression (7 buts, 1 passe décisive), ce dernier a vécu un début d’aventure compliqué à l’OL.

Ce matin, L’Équipe nous en dévoile la raison. «Il avait des habitudes un peu ''amateur’' et il avait besoin de passer le cap de l’exigence d’un grand club et du très haut niveau. Il a mis en place ce qu’il fallait pour y parvenir et on est très content de son évolution», a indiqué une source du club au quotidien.