CAF Awards 2024 : les finalistes pour le titre de meilleur espoir

Après la cérémonie du Ballon d’Or, place maintenant aux CAF Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs footballeurs africains de l’année. Dans la catégorie du meilleur jeune joueur, dix noms avaient été retenus, mais à partir d’aujourd’hui, les cinq finalistes sont maintenant connus.

Ainsi, Karim Konaté (Red Bull Salzbourg), Oumar Diakité (Stade de Reims), Yankuba Minteh (Brighton), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) et Lamine Camara (AS Monaco) terminent parmi les derniers noms retenus avant le titre. La cérémonie se déroulera le 16 décembre prochain, à Marrakech, au Maroc.