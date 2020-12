Le vibrant hommage de Liverpool à Gérard Houllier

Ce lundi matin, nous apprenions la triste nouvelle. Gérard Houllier, grand monsieur du football français décédait à l'âge de 73 ans. Les hommages se sont bien entendu multipliés et le monde du football lui a rendu tout le bonheur que lui avait donné à des milliers de personnes. Mais il a fallu attendre cette fin de soirée pour voir Liverpool lui faire un vibrant hommage.

Coach des Reds entre 1998 et 2004, il a remporté, avec les pensionnaires d'Anfield, la Coupe UEFA en 2001. Une vidéo montage a été publiée par les Reds ce lundi soir donc avec en voix off, des mots de Gérard Houllier.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020.



