Brest : Youcef Belaïli victime d'injures racistes !

Après des suspicions d'insultes racistes provenant des travées d'Auguste-Delaune à l'encontre de l'international algérien Youcef Belaïli, le directeur sportif du SB29 Grégory Lorenzi a annoncé qu'une enquête allait être ouverte à l'issue du match nul entre Reims et Brest (1-1, 25e journée). En effet, selon Mediapart, la recrue hivernale du club breton aurait fait l'objet de «sifflets, doigts d’honneur et insultes, des chants qui sentent bon le racisme : On est en France, One two three, rentre dans ton pays…»

«Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes, a expliqué le dirigeant brestois après le match. Nous ne réagirons pas à chaud et nous allons mener l'enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener.» L'entraîneur de la Team Pirates Michel Der Zakarian n'a pas entendu ces injures depuis son banc «on ne m'a pas parlé de ça. Beaucoup de supporters étaient là à la sortie de l'hôtel. Au contraire, il est encouragé», a-t-il déclaré en conférence de presse.