CdM 2022 : les épouses des Argentins vivent un calvaire au Qatar

La suite après cette publicité

Dimanche, l'Argentine espère venir à bout de la France et remporter la Coupe du Monde. L'Albiceleste comptera sur le soutien de nombreux supporters, puisqu'ils seront entre 30 000 et 40 000 à faire le déplacement au Qatar. Les internationaux argentins auront aussi besoin de leurs proches, présents depuis le début du tournoi. Toutefois, plusieurs épouses ou compagnes de joueurs ont vécu des désagréments lors de ce tournoi. En effet, le Daily Mail révèle que certaines femmes de footballeurs argentins, notamment celle d'Angel Di Maria et Lautaro Martinez, ont craint pour leur sécurité et ont fui tard dans la nuit leur hôtel (Waterfront Hotel) à la suite d'une coupure de courant.

Accompagnées de leurs enfants et proches, elles ont trouvé refuge dans un hôtel cinq étoiles sur une île, où elles ont pris définitivement leurs quartiers. Une source proche a confié : «les Argentins ont payé beaucoup d'argent et ne s'attendaient pas à devoir s'asseoir dans l'obscurité dans leurs chambres d'hôtel. Il y avait aussi des problèmes de sécurité. Beaucoup d'entre eux ont de jeunes enfants et des bébés et après avoir parlé aux joueurs et aux autres membres du personnel, ils ont décidé de déménager». Il s'agit du deuxième incident pour les WAG's puisque la compagne de Lautaro Martinez a fait cette semaine un passage aux urgences après avoir trouvé des morceaux de verre dans un verre dans lequel elle avait bu. Elle n'avait eu aucune blessure au final. Concentrés sur la finale, les Argentins espèrent ne plus avoir de problèmes avec leurs proches.