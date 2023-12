Al Nassr : le nouveau record particulier de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers d’Al Nassr se déplaçaient sur la pelouse du stade du Roi-Abdallah à Djeddah, pour y défier Karim Benzema et son équipe d’Al Ittihad, lors de la 18ème journée de la Saudi Pro League. Une rencontre remportée (2-5) par les Chevaliers de Najd grâce à un doublé signé par le Portugais sur penalty (19e, 68e). Avec ses 52ème et 53ème réalisation, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United est devenu le meilleur buteur sur l’année civile 2023 (club et sélection cumulés). Il dépasse donc Harry Kane (52), Kylian Mbappé (52) et Erling Haaland (50).

Si la performance reste belle, surtout pour un joueur de 38 ans, il y a un néanmoins une petite particularité qui permet de mieux relativiser ce record. Le compteur de 53 buts prend en considération les réalisations inscrites par CR7, lors la Coupe arabe des clubs champions qui n’est pas une compétition officielle labelisée par la FIFA. Sans ces rencontres disputées dans ce tournoi, le Portugais serait légèrement derrière Mbappé et Kane. Cela ne change néanmoins rien à la formidable forme de Ronaldo cette année avec Al Nassr et la sélection portugaise.