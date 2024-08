Amicaux : Toulouse accroché par l’Espanyol, troisième revers de suite pour Montpellier

Pour son dernier match de la pré-saison, Toulouse affrontait l’Espanyol Barcelone, ce dimanche après-midi, au centre d’entraînement du club catalan. Un match plus que poussif de la part des deux équipes qui n’ont pu faire mieux qu’un score nul et vierge (0-0). Prochaine rencontre pour les hommes de Carles Martínez Novel face à Nantes (le 18 août), pour la première journée de la saison 2024-2025 de Ligue 1 McDonald’s. Il y a eu plus de buts en revanche au Stade Artemio-Franchi (Florence) où se déplaçait Montpellier pour affronter la Fiorentina de Moïse Kean et de Jonathan Ikoné.

C’est d’ailleurs ce dernier qui a ouvert le score (42ᵉ), à la suite d’un cafouillage après un corner. Les Montpelliérains égalisaient, en seconde période, grâce à Mousa Al-Taamari (64ᵉ), avant que Modibo Sagnan ne redonne l’avantage aux Italiens (72ᵉ), sur un CSC. Après un nul contre Girona et deux revers face à Southampton et à l’ASSE, le MHSC enchaîne donc une nouvelle défaite (2-1) contre la Fio. Pour leur dernière rencontre amicale, les hommes de Michel Der Zakarian affronteront Mayence (le 10 août). Téji Savanier et ses coéquipiers recevront ensuite Strasbourg, à la Mosson, pour la reprise de la Ligue 1.