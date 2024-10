FC Barcelone : l’avenir de Pablo Torre se complique …

Grand espoir du football espagnol, Pablo Torre n’a pas vraiment réussi son envol. Arrivé contre 5 millions au FC Barcelone à l’été 2022 en provenance du Racing Santander alors qu’il sortait d’une saison folle en D3 espagnole avec 10 buts et 11 offrandes en 34 matches — participant à la promotion de son club formateur - Pablo Torre n’a pas encore su convaincre en Catalogne. Après un premier exercice de découverte avec un but et une offrande en 13 matches sous les ordres de Xavi, il avait ensuite pris le chemin de Girona dans le cadre d’un prêt. Une expérience assez mitigée puisqu’il a surtout été remplaçant avec 29 apparitions pour une réalisation et deux passes décisives.

Revenu cet été en Catalogne, Pablo Torre est finalement resté. Pourtant, il aurait pu partir puisque la Real Sociedad s’était intéressée à lui, mais le joueur a finalement pu continuer une saison supplémentaire en Catalogne afin d’essayer de faire bouger la hiérarchie. Utilisé seulement cinq fois en ce début de saison pour trois titularisations, il compte tout de même un but et une offrande avec les Blaugranas. S’il a pu profiter des absences dans l’entrejeu pour jouer, le natif de Soto de la Marina va voir sa situation se compliquer de plus en plus dans les semaines à venir.

Un départ en janvier ?

Face aux problèmes numériques dans l’entrejeu en début de saison et suite à sa bonne pré-saison, Pablo Torre était en position de force et a pu avoir un rôle certes marginal, mais un rôle tout de même dans l’effectif blaugrana. Cependant, la situation est en train de changer, comme l’annonce Sport. Frenkie de Jong déjà de retour, Fermín López, Dani Olmo et Gavi sont proches de reprendre la compétition et la présence de Pablo Torre ne serait-ce que dans le groupe convoqué à chaque match, est menacée. Un sacré coup dur pour le joueur qui semblait monter en puissance.

Avec de nombreuses options au milieu de terrain qui vont se rajouter, Hans-Dieter Flick va devoir trancher et Pablo Torre risque fort d’en faire les frais. Cela pourrait donc le pousser à changer d’air cet hiver avec un possible prêt. En tout cas, la direction catalane et le joueur ont conclu qu’ils allaient se réunir en janvier pour analyser son cas et savoir quelle sera la meilleure décision à prendre pour qu’il puisse jouer et progresser. De quoi remettre en cause sa saison avec les Blaugranas.