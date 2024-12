PSG : la réponse brutale de Désiré Doué

Cet été, le Paris Saint-Germain a définitivement tourné la page Kylian Mbappé. Et comme l’avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi, il y a quelques années, « les stars et les paillettes, c’est terminé à Paris ». Les pensionnaires du Parc des Princes veulent s’appuyer sur un collectif plutôt que sur des individualités. Ils souhaitent aussi miser sur de jeunes talents venus de France comme de l’étranger. Lors du dernier mercato d’été, ils ont ainsi mis la main sur João Neves, arraché à Benfica contre un chèque de 69,9 millions d’euros (avec bonus). NAK et ses équipes ont également mis la main au porte-monnaie pour Désiré Doué. Courtisé en Allemagne, où le Bayern Munich lui faisait les yeux doux, le crack du Stade Rennais a finalement dit oui à Paris.

La suite après cette publicité

Les champions de France ont ainsi déboursé 60 millions d’euros pour lui. Un très gros investissement, mais les Parisiens étaient sûrs d’avoir fait un gros coup. Mais les débuts de Doué dans la capitale n’ont pas vraiment été à la hauteur des espoirs et de l’argent placés sur lui. Peu tranchant lors de ses entrées en jeu, le Français, qui a été utilisé à différentes positions, a souvent eu du déchet dans son jeu. Il a même semblé parfois perdu sur le pré, comme lors de son match face à Toulouse à la fin du mois de novembre. De quoi inquiéter. Du côté du club, Luis Enrique a soutenu le joueur, visiblement en manque de confiance et d’automatismes avec sa nouvelle équipe. Mais l’Asturien a aussi avoué qu’il attendait plus de sa part.

Doué a répondu sur le terrain à ses détracteurs

« Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes. Il est vrai qu’on aimerait que tout aille plus vite et qu’il se consolide comme un joueur important, mais c’est un chemin. Il est évident qu’il aimerait jouer plus. Mais je crois que c’est un joueur de présent, mais surtout de futur. » Un message qui a été parfaitement entendu par le principal intéressé. Sur le banc hier soir face à Salzbourg en Ligue des champions, Doué a fait une bonne entrée en jeu à la 66e minute de jeu à la place de Gonçalo Ramos.

La suite après cette publicité

Et il s’est mis en évidence puisqu’il a délivré une passe décisive à Nuno Mendes à la 72e (2-0). Puis, il a enfilé le costume de buteur à la 85e, bien servi par Achraf Hakimi (3-0). Un but qui compte, car il s’agit du premier de Doué sous les couleurs du PSG. Et il a dû patienter avant de retrouver le chemin des filets, lui qui n’avait plus marqué depuis le 13 avril 2024 contre le TFC. À cette époque-là, il évoluait encore à Rennes. Auteur d’une sacrée entrée en jeu, le joueur de 19 ans a enfin convaincu à Paris, où il affiche un bilan d’un but et de deux passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Hier soir, Luis Enrique a avoué être content pour son joueur.

Une recrue enfin lancée ?

« Pour moi, lors des trois derniers matchs auxquels il a pris part, Désiré Doué a participé à rendre meilleure notre prestation globale par ses performances. Aujourd’hui, il a été exceptionnel en attaque et en défense, à un poste qui n’est pas le sien, en tant que numéro 9, mais je suis très content de ses trois derniers matchs. Je le dis depuis le premier jour : c’est un joueur dans lequel nous avons une très grande confiance. » Le principal intéressé, lui, était aux anges. « On est très content. On a abordé ce match avec le bon état d’esprit. Ça fait du bien, surtout que l’objectif est de performer. Quand je rentre sur le terrain, c’est pour aider mes coéquipiers. »

La suite après cette publicité

Puis, il a ajouté : « un nouveau rôle pour moi ? Nouveau rôle, non, parce qu’à l’entraînement, je suis habitué à jouer à ce poste. On essaie de créer du mouvement pour créer de belles occasions. Le plus important est que je dois continuer à travailler. Si je ne marque pas, il faut que je sois bon dans le jeu. Il n’y a pas que les buts et les passes décisives. » Mais hier soir, Désiré Doué, qui n’a jamais pensé à quitter le PSG, a prouvé qu’il était capable de marquer et de délivrer des passes décisives. Ce qui est très important pour un PSG moins efficace offensivement cette saison.