L’arbitrage en Nouvelle-Aquitaine au cœur d’un scandale sur fond de bar à prostitués

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine (LFNA) se serait bien passée de cette histoire. En cause, le comportement de David Wailliez, salarié de la LFNA en tant que conseiller technique régional en arbitrage et élu au sein du comité directeur comme représentant des arbitres, lors d’un séminaire organisé à Soustons dans les Landes dans le but de structurer les clubs du secteur. La Charente Libre présente les faits dans son édition du jour. Dans la nuit du 15 mars, le conseillé technique régional convie les chargés de mission à poursuivre la soirée dans un bar. Cinq sur les vingt-deux présents acceptent et prennent la route de l’Arroxa, un bar situé à Lezo, entre Irun et Saint-Sébastien dans le Pays basque espagnol. À leur arrivée, trois des chargés de mission, des jeunes hommes, se rendent compte qu’il s’agit d’un bar à prostitués.

Dans leur rapport envoyé à la ligue après les faits, ils affirment «avoir vu David Wailliez échanger avec l’une des prostituées du bar, et être allé dans l’une des salles dont l’accès n’est pas ouvert à la libre circulation ». Quatre des cinq arbitres quittent rapidement les lieux, tandis que le lendemain, Wailliez aurait particulièrement gêné son auditoire en racontant sa soirée de la veille. « Au final, 40€ ce n’est pas si cher. Il y avait un matelas et une douche », rapportent sept témoins qui évoquent également la manière très insistante qu’il a eue de vouloir retourner le soir même dans cette maison close, malgré les refus essuyés. Autre reproche évoqué dans le rapport. « Onze chargés de mission ont également entendu à de nombreuses reprises et de manière insistante David Wailliez proposer une cagnotte pour payer une prostituée à l’un des chargés de mission afin que celui-ci réalise sa première expérience sexuelle, allant jusqu’à préciser : "on donne 3€ chacun et c’est bon". » Tous ces faits ont donc été remontés au plus haut niveau régional, notamment à Saïd Ennjimi, ex-arbitre international et président déjà controversé de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui a décidé de retirer l’animation de ces chargés de mission à David Wailliez, dont il est proche. Cette sanction a été jugée bien trop faible, d’abord par Béatrice Mathieu, présidente de la Commission régionale d’arbitrage, qui souhaitait qu’on retire toutes ses fonctions en lien à l’arbitrage à l’incriminé, mais aussi par les 22 chargés de mission. Ces derniers ont démissionné d’un seul bloc.