PL : Manchester United accroché par Ipswich pour la première de Ruben Amorim

Rúben Amorim n’aura pas connu les débuts de ses rêves sur le banc de Manchester United. Pour sa première sur le banc mancunien, l’entraîneur portugais a vu son équipe être accrochée par le promu Ipswich (1-1), 18e de Premier League. Pourtant, il avait fallu seulement 80 secondes à Marcus Rashford pour débloquer la situation sur un centre d’Amad Diallo.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Man United 16 12 0 4 4 4 13 13 18 Ipswich 9 12 -10 1 6 5 13 23

Juste avant la pause, André Onana avait sorti un arrêt miraculeux devant Liam Delap (40e), avant de s’incliner trois minutes plus tard sur une merveille d’Omari Hutchinson (43e, 1-1), le dernier but de cette rencontre. À noter le retour sur les terrains de Luke Shaw, entré à la pause pour son premier match depuis février. Avec ce résultat, Manchester United reste englué à la 12e place. Ipswich Town gagne une place et est 17e.