Laval : Amin Cherni pisté par deux clubs de Ligue 1

Quatrième de Ligue 2 après 29 journées, Laval réalise jusqu’à présent une saison très convaincante et reste toujours dans la course à la montée avant d’accueillir Bastia, ce samedi (19h). Emmené par Olivier Frapolli, le collectif des Tango impressionne et s’appuie sur certaines individualités, à commencer par Amin Cherni. Aujourd’hui âgé de 22 ans, ce jeune latéral gauche formé au Paris FC brille particulièrement en cet exercice 2023-2024. Auteur de 3 buts en 32 matches toutes compétitions confondues et titulaire indiscutable, le numéro 20 du club lavallois, absent pour la réception des Bastiais, a par ailleurs connu sa première cape internationale avec la Tunisie en novembre dernier.

La suite après cette publicité

Appelé lors du rassemblement de mars pour disputer deux rencontres amicales (Croatie, Nouvelle-Zélande) avec les Aigles de Carthage, le joueur d’1m81, qui se distingue par sa solidité défensive et de très belles aptitudes aux abords de la surface adverse, poursuit ainsi sa progression. Un profil qui ne manque logiquement pas d’attirer la concurrence. Dans cette optique et selon nos dernières informations, Lorient et Brest sont ainsi très intéressés par celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026. Les deux clubs suivent actuellement de très près les prestations de Cherni et Laval sait d’ores et déjà qu’il sera compliqué de le conserver…