Inter : Lautaro Martinez attendra le Scudetto avant de prolonger

L’Inter est de plus en plus proche de décrocher le Scudetto et donc de mettre un terme à l’hégémonie de la Juventus en championnat. Un titre qu’elle devra en partie à son duo offensif Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Ce dernier a d’ailleurs explosé sur la scène européenne depuis l’arrivée du technicien italien à Milan. Et d’après son agent, il pourrait prolonger dans les prochaines semaines, une fois que le titre sera officialisé.

«Nous sommes entrés récemment dans la vie de Lautaro et il n'y a encore rien (pour le renouvellement, ndlr). Ils sont concentrés sur la conquête de ce titre qu'ils n'ont pas gagné depuis de nombreuses années. C'est tout ce à quoi ils penses vraiment. Quand ils l'auront gagné, nous nous assiérons et nous parlerons, en tenant compte de la situation mondiale, qui est très compliquée à cause de la pandémie. Nous verrons ce qui se passe», a-t-il expliqué au micro de Sky Sport.