FA Cup : Tottenham s'en sort péniblement à Wycombe

Au tour de Tottenham de passer au tour suivant. En déplacement sur la pelouse de Wycombe, dernier de Championship, les Spurs ont mis du temps avant de s'imposer finalement largement 4-1. Ils joueront à Everton en 8e de finale.

Tout a mal commencé avec le but de Onyedinma (25e) mais Bale est parvenu à égaliser avant la pause (45e). La décision s'est faite en toute fin de match avec un but de Winks (86e) et un doublé de Ndombele (87e, 90e+3).