Plusieurs clubs français prêts à relancer Branco Van den Boomen

C’est avec le cœur lourd que Branco van den Boomen quittait Toulouse l’été dernier. En fin de contrat avec le Téfécé, le milieu de terrain néerlandais, alors âgé de 27 ans, prenait une grosse décision pour la suite de sa carrière en optant pour un retour aux sources du côté de l’Ajax Amsterdam. En s’engageant librement en faveur du géant hollandais, le natif d’Eindhoven mettait un terme à trois ans d’exil en France où il avait fait le bonheur des supporters haut-garonnais. Débauché à De Graafschap contre 500 000 euros en 2020, le Batave avait été l’un des grands artisans de la remontée de Toulouse au sein de l’élite française avant de confirmer sur la durée lors de l’exercice suivant en participant au maintien des Violets et surtout à une victoire en Coupe de France.

S’il nourrissait de grandes ambitions à l’heure de retrouver son club formateur, avec qui il n’a jamais joué en pro, Branco van den Boomen a connu un retour au pays très délicat. En effet, le joueur de 28 ans a peiné à trouver sa place au sein d’une formation hollandaise embourbée dans une saison de tous les scandales. Rongé par les pépins physiques à répétition, l’ancien Toulousain n’a disputé que 16 rencontres pour seulement 3 petits buts toutes compétitions confondues. Malgré les nombreux entraîneurs qui se sont succédé sur le banc de l’Ajax au cours de cet exercice 2023-2024 très éprouvant, le Néerlandais n’a eu que très peu l’occasion de s’exprimer. Et l’arrivée de Francesco Farioli ne risque guère d’arranger ses affaires dans la capitale hollandaise.

Branco van den Boomen conserve une belle cote en France

Intronisé à la tête de l’Ajax Amsterdam fin mai au sortir d’une saison plus qu’encourageante du côté de l’OGC Nice, le coach italien compte insuffler une nouvelle dynamique et ceci passera forcément par une revue d’effectif dans les grandes lignes. Confronté à des difficultés financières, l’Ajax, sous la houlette du nouveau directeur technique Alex Kroes, cherche à renflouer ses caisses et plusieurs éléments sont donc amenés à quitter le navire cet été en vue de dégager des liquidités. Et parmi eux, on retrouve Branco van den Boomen. Alors qu’il pensait s’inscrire dans la durée avec les Lanciers, le principal concerné est loin d’être assuré d’une place de choix dans l’effectif de Francesco Farioli, selon De Telegraaf.

Mais à en croire les indiscrétions du média néerlandais, Branco van den Boomen a conservé une sacrée cote de popularité en France au regard de son passage fructueux à Toulouse. Si plusieurs clubs français sont d’ailleurs disposés à l’accueillir, le joueur de 28 ans a été proposé au LOSC d’après les informations du Petit Lillois, confirmées par nos soins. Nommé pour remplacer Paulo Fonseca à la tête des Dogues début juin, Bruno Genesio a fait part de sa volonté de cibler des joueurs expérimentés pour compléter l’effectif. En ce sens, Branco van den Boomen dispose du profil idéal malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 et une volonté nette de poursuivre l’aventure avec l’Ajax comme indiqué il y a quelques semaines devant la presse locale. «En ce qui me concerne, je préfère rester à l’Ajax. J’ai toujours été comme ça, je veux redresser les choses quand ça ne va pas», avait déclaré le Batave. À noter que des clubs espagnols sont aussi sur les rangs.