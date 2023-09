Le FC Barcelone a reçu une énorme offre saoudienne de dernière minute pour Robert Lewandowski !

La suite après cette publicité

Le temps presse pour le FC Barcelone. Alors que le marché ferme ses portes dans moins de 12 heures, le club cherche toujours à faire venir João Cancelo et João Felix. Problème, il manque de l’argent frais en caisse et même si des moyens ont été trouvés avec la nouvelle vente de Barça Vision, la filiale digitale, aux fonds d’investissement Libero Football Finance.

Sinon il faut passer par des ventes rapides. Ansu Fati est lui en passe d’être cédé à Brighton sous la forme d’un prêt et Ez Abde devrait rebondir dans les prochaines heures au Betis. Un accord est tout proche pour le Marocain, comme nous l’affirmions ce matin. Mais il se pourrait bien qu’une vente inattendue intervienne pour enfin débloquer les derniers dossiers.

À lire

Encore un retournement de situation inattendu pour le mercato du Barça, deux recrues surprises au Bayern

Une offre de 40 M€ est arrivée pour Lewandowski

D’après Sport, une offre de dernière minute est arrivée sur le bureau de Joan Laporta. Et elle a de quoi faire réfléchir les Catalans puisqu’un club saoudien, dont l’identité n’a pas été révélée, propose 40 M€ pour transférer Robert Lewandowski. À ce stade, rien ne dit que cette proposition sera acceptée, ni des motivations de l’attaquant polonais. C’est encore trop tôt pour le savoir mais cela devrait évoluer dans l’après-midi, dans un sens ou dans l’autre.

La suite après cette publicité

Le Barça s’est offert le buteur l’an passé 45 M€, plus 5 M€ de variables, en provenance du Bayern Munich. La recrue phare de l’an passé a fait une très belle saison, marquant 33 buts toutes compétitions confondues en 46 matchs, et a déjà trouvé le chemin des filets cette saison. Seulement, Lewandowswki a 35 ans et une telle offre ne se représentera pas, a priori. Problème, les Blaugranas auront du mal à trouver un remplaçant de renom en quelques heures.