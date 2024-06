Juventus, PSG : la pépite Dean Huijsen a choisi son futur club

C’est une information qui est sortie plus tôt dans la semaine : le PSG s’intéresse à Dean Huijsen. Le défenseur central de la Roma (il appartient à la Juve) de 19 ans seulement fait partie des joueurs les plus prometteurs à son poste en Europe, et la direction parisienne apprécie beaucoup ses qualités. Le jeune hispano-néerlandais va d’ailleurs vraisemblablement quitter la Roma puisqu’il n’y est que prêté et le PSG n’est pas le seul club intéressé.

Ces derniers jours, il y a eu de nouveaux éléments qui sont sortis à son sujet. On a ainsi appris que la Vieille Dame demandait tout de même 30 millions d’euros pour ses services. Un montant considérable. Puis, le PSG a eu de la concurrence dans ce dossier, puisque les médias italiens affirmaient que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso était sur le coup.

Huijsen a tranché

Une option séduisante pour le joueur. Plus que ça même, puisque ce dimanche, plusieurs médias comme Mundo Deportivo indiquent que le joueur et son entourage ont fait leur choix : rejoindre le club allemand. Ce dernier devra tout de même se mettre d’accord avec la formation de Serie A, qui risque aussi de voir des clubs plus puissants, en Angleterre notamment, toquer à la porte.

Le départ de Tah pour le Bayern, et une philosophie de jeu collant à merveille avec son style de jeu, ont convaincu le joueur né aux Pays-Bas mais qui a déménagé en Espagne à ses 5 ans. Il est aussi conscient qu’à Leverkusen, il aurait des garanties évidentes sur son temps de jeu, ce qui ne serait pas le cas à Paris ou dans un autre club de ce calibre. Luis Campos va donc devoir se tourner vers d’autres pistes…