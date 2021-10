FC Barcelone : le grand retour de Xavi se précise !

Ronald Koeman et le FC Barcelone, c’est terminé. Souvent malmené publiquement par Joan Laporta, le technicien hollandais a fini par se saborder en enchaînant les mauvais résultats. Et la défaite d’hier face au Rayo Vallecano (0-1) a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Koeman parti, avec un énorme chèque, Laporta devrait dans un premier temps confier le poste à Sergi Barjuan, l’entraîneur du Barça B.

Un intérimaire qui ne devrait pas rester bien longtemps, puisque la direction culé veut aller vite. Pour rappel, plusieurs noms étaient déjà évoqués pour la succession de Koeman alors que le Néerlandais était toujours en poste. Eh bien ce matin, l’ensemble de la presse espagnole affirme que le grand favori n’est autre que Xavi. Déjà approché par le Barça lorsqu’Ernesto Valverde était sur la corde raide, l’ancien milieu de terrain avait décliné la proposition.

La presse espagnole est unanime

En juin dernier, Xavi avait d’ailleurs révélé qu’il avait dit non à son club de cœur à deux reprises. « Heureusement ou malheureusement, j'ai dit non à Barcelone deux fois, pour différentes circonstances : familiales, professionnelles, contractuelles... Et ce n'est pas facile, car je suis culé, mais ce n'était pas le moment. » Depuis, le natif de Terrasa semble enfin disposé à revenir au Camp Nou. Le 22 octobre dernier, l’entraîneur d’Al-Sadd, dont le contrat court jusqu’en 2023, ouvrait d’ailleurs clairement la porte aux Blaugranas.

« Mon idée est de devenir entraîneur de Barcelone. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais, pour le moment, je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier d'être son entraîneur. Si une offre arrive, elle sera évaluée et, ensuite, nous essaierons de trancher. » Sauf revirement de situation, toutes les planètes semblent enfin alignées pour que Xavi fasse son grand retour au FC Barcelone.